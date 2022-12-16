تركيا تعرض أسلحتها للبيع مستخدمة أجواء العراق

2022/12/16 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلنت صحيفة (ايرو نيوز)، المعنية بشؤون دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قيام شركة بيرقدار التركية بتطوير نوع جديد من الطائرات المسيرة.

وبينت الصحيفة خلال تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن" الطائرة الجديدة ستكون قادرة على الاشتباك الجوي مع الطائرات الأخرى من خلال التجارب التي أجرتها في العراق خلال مطاردتها تنظيم حزب العمال الكردستاني".

وأكدت ان" الطائرة من الطراز الجديد والتي ستكون قادرة على حمل وايصال حمولة اكبر من القنابل، وبشكل اسرع بالإضافة الى قدرتها على الاشتباك الجوي، باتت تحمل اسم "التفاحة الذهبية، وتم عرض قدراتها خلال العمليات التي تجري حاليا شمالي العراق".

وأضافت "نجحت تركيا في الحصول على انتباه العالم حول برنامجها للطائرات المسيرة من خلال استخدامها في العراق خلال العمليات العسكرية التي تشنها، حيث حصلت الان على عقود مع الامارات لتجهيزها بالطائرات الجديدة، بالإضافة الى ابداء كل من ماليزيا وتايلند الرغبة بالشراء بعد مشاهدة قدرات الطائرة في العراق".

يشار إلى ان تركيا ما تزال مستمرة بشن الضربات الجوية على الشمال العراقي ضمن ما تصفه بــ "عمليات مكافحة الإرهاب" ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني، حيث تنوي وبحسب الصحيفة، استخدام الطائرات الجديدة بشكل اكثر كثافة بهدف اختبار قدراتها الكلية.

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