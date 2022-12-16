2022/12/16 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، عن توزيع 575 قطعة ارض سكنية للمستحقين بمختلف الشرائح قي قضاء بدرة.وقال المياحي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”سيتم اطلاق وجبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



محافظ واسط يُعلن توزيع 575 قطعة ارض سكنية في قضاء بدرة المركز الخبري الوطني.

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