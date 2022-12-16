2022/12/16 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن إصابة ثنائي جديد في معسكر المنتخب الفرنسي بفيروس الإبل، وذلك قبل يومين من مواجهة الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.وتفشى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيروس الإبل يداهم معسكر “الديوك” الفرنسية قبل نهائي مونديال قطر 2022 المركز الخبري الوطني.

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