الأردن.. غضب عام إثر مقتل مسؤول أمني.. وتوعد رسمي

2022/12/16 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الحكومة الأردنية، مساء الجمعة، عدة رسائل تحذيرية للتصدي لما قالت إنه "أي أعمال عنف محتملة في مناطق المملكة"، على خلفية تطورات الاحتجاجات في مدينة معان الجنوبية، الخميس.

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