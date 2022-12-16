2022/12/16 | 20:48 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستيقظ سائقو مترو فانكوفر على مفاجأة غير مرحب بها صباح الجمعة حيث ارتفعت أسعار البنزين بين عشية وضحاها.وشهدت الأسعار في محطات الوقود في جميع أنحاء البر الرئيسي السفلي زيادة بين عشية وضحاها بنحو 10 سنتات وشهدت ارتفاعًا يصل إلى 164.9 دولارًا للتر.وقال الخبراء إن الارتفاع كان غير متوقع بعد أسبوع من انخفاض الأسعار …

ارتفاع أسعار البنزين بنحو 10 سنتات في مترو فانكوفر قراءة المزيد »

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