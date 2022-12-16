الاتحاد الوطني يؤكد استمراره بمقاطعة حكومة كردستان

2022/12/16 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ديار عقراوي، اليوم الجمعة، استمرار حزبه بمقاطعة حكومة اقليم كردستان.

وقال عقراوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني سيستمر بمقاطعة جلسات حكومة الإقليم إلى أن يتم طرح حل يرضي الجميع".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي ينفرد بالسلطة ويحاول حرمان الجهة الأخرى من المسائل الإدارية والخدمية"، مؤكدا أن "حزبه غير راضٍ على أداء حكومة الإقليم والتفرد بالسلطة".

وأشار الى أن "هناك نية لحل المشاكل بين الطرفين، كون الخلافات يدفع ضريبتها المواطن، وخاصة أنه لدينا مشاكل مع الحكومة الاتحادية، ومنها المادة 140 وقضايا النفط والغاز".

وفي سياق متصل، صرح عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردستاني بلند إسماعيل، أن "حزبه مستعد لخوض الحوار مع الاتحاد الوطني الكردستاني، في أي وقت أعرب فيه الاتحاد عن استعداده".

وقال بلند إسماعيل في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لا بديل عن طاولة الحوار، لحل المشاكل بين الحزبين الكردستانيين".

وأضاف أن "طاولة الحوار هي الطريقة الوحيدة لحل الخلافات".

وأكد أسماعيل أنه "من الضروري أن نجلس على هذه الطاولة ونطرح ملاحظاتنا، وان نجد لها طريقا للحل لا أن نقوم بذلك عبر وسائل الإعلام وأن يتسبب أحدنا للآخر بالقلق، ويتعرض الناس للذعر".

وتصاعدت حدة الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)، على خلفية عدة قضايا خلافية.

وبدأت حدة الخلافات بين الحزبين منذ عام 2018، حيث دخلا للمرة الأولى بمرشحين لرئاسة الجمهورية، لتتسع الخلافات بمرور الأيام.

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