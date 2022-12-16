إلغاء استحداث مديرية حماية المطارات من هيكل الداخلية

2022/12/16 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإلغاء استحداث مديرية الحماية الخاصة للمطارات من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

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