2022/12/16 | 21:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تؤكد عزمها على تقديم كبار الفاسدين إلى العدالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/16 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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