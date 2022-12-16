2022/12/16 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفي المدرب الصربي واللاعب الدولي السابق، سينيسا ميهايلوفيتش، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.ولعب ميهايلوفيتش ودرب عدداً من أندية الدوري الإيطالي “السيري آ”، وأقيل من تدريب بولونيا الإيطالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد صراع مع السرطان ..



وفاة أسطورة الكرة الصربية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد صراع مع السرطان .. وفاة أسطورة الكرة الصربية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد صراع مع السرطان .. وفاة أسطورة الكرة الصربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).