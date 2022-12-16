2022/12/16 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، أنَّ الهيئة عازمةٌ على تقديم كبار الفاسدين إلى العدالة، مهما علا شأنهم، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.وذكرت الهيئة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة النزاهة يدعو لاحترام حقوق الإنسان وصون كرامته والالتزام بالقانون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة النزاهة يدعو لاحترام حقوق الإنسان وصون كرامته والالتزام بالقانون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة النزاهة يدعو لاحترام حقوق الإنسان وصون كرامته والالتزام بالقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).