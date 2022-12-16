الدفاع تشكل مجلساً تحقيقياً بحق أحد ضباطها لهذا السبب

2022/12/16 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع ، الجمعة، تشكيل مجلس تحقيقي بحق الرائد علاء حاتم لظهوره على مواقع التواصل وإيهام الرأي العام بامتلاكه معلومات مهمة وخطيرة ومحاولته تشويه سمعة المؤسسة العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان “بعد الفيديو الذي ظهر فيه الرائد علاء حاتم نايف، المنسوب الى قاطع الدفاع الجوي الثالث في مواقع التواصل الاجتماعي، وجه وزير الدفاع باستدعاء الضابط واللقاء به، حيث تم حضوره الى مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع واللقاء به من قبل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مدير مديرية الاعلام، وتم تحديد موعد مقابلة له مع وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، حيث التقى الوزير الضابط صاحب الشكوى واستمع بشكل مفصل الى ملابسات الموضوع الذي طرحه في التصوير الفيديوي”.ووجه الوزير، بحسب البيان “مدير مديرية التحقيقات في الوزارة، الى أخذ إفادة الضابط آنفاً وتدوينها بشكل دقيق لغرض التحقيق فيها بعدها التقى به مدير مديرية التحقيقات في الوزارة وامتنع عن الإدلاء بأية إفادة”.

وتابع “بعدها تم استدعاؤه من قبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الكريم السوداني، والتقى به وتحدث معه حول ما ذكره في مقطع الفيديو، واكد أن المعلومات التي يمتلكها يمكن التحقيق فيها من قبل وزارة الدفاع وبعد التدقيق في المعلومات التي ذكرها الضابط آنفاً، تبين انها تتعلق بقضايا توجد في أية مؤسسة، وأن هناك دوائر تفتيشية ورقابية مسؤوليتها متابعة وتدقيق أية حالة تؤشر للتحقيق فيها”.

واكدت الوزارة أن ما يمتلكه الرائد من معلومات ليست بالأهمية الكبرى التي من الممكن ان تهدد سيادة هذه الوزارة، فمن غير المعقول أن يمتلك ضابط برتبة رائد، معلومات لا تمتلك الوزارة اية فكرة عنها، رغم وجود الجهات الرقابية فيها..

واوضحت “بناء على ذلك تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق الرائد لظهوره على مواقع التواصل وإيهام الرأي العام بامتلاكه معلومات مهمة وخطيرة ومحاولته تشويه سمعة المؤسسة العسكرية، وأن التحقيق جارٍ الآن بكل المعلومات التي ذكرها الرائد للتأكد من صحتها”.

وشددت الوزارة انها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق اي منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتهجم على المؤسسة التي ينتسب اليها، وتبين أن هناك اكثر من منفذ موجود في الوزارة للإدلاء بالمعلومات او الشكاوى.

واشارت الى انه “بناءً على ماتم ذكره تجدد وزارة الدفاع دعوتها لوسائل الاعلام، الى عدم الترويج الى مايتم نشره من معلومات عبر مقاطع الفيديو التي تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة الى ان موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها يتم من خلالها نشر كل المعلومات الخاصة بالوزارة.

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