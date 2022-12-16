التربية النيابية تناقش مصير المحاضرين وتستضيف مسؤولين بالوزارة

2022/12/16 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناقش لجنة التربية النيابية، مصير المحاضرين مع استمرار تظاهراتهم للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقالت عضو اللجنة نجوى حميد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “قبل إعلان رئيس الوزراء عن اعطاء مهلة زمنية لتقييم اداء الوزراء والمدراء العاميين، فأن اللجنة لها تواصل مستمر مع مديريات التربية”.

وأضاف “تمت استضافة مجموعة من المدراء والوكلاء ومناقشة موضوع المناهج الدراسية ومصير المحاضرين والتعاقدات الخاصة في الوزارة لانجاح العملية التربوية”.

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