إيلون ماسك يبرر تعليق تويتر لحسابات صحفيين

2022/12/16 | 21:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم مالك موقع تويتر حديثا الملياردير إيلون ماسك، أن الصحفيين الذين تم تعليق حساباتهم على تويتر، يوم الخميس، نشروا معلومات عن مكان تواجده، وهو ما يرقى إلى ما وصفه بنشر "إحداثيات لعملية اغتيال"، واعتبر ماسك ذلك "انتهاكا" للقواعد الجديدة التي وضعها تويتر في اليوم السابق فقط.

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