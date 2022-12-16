700 شعلة تخنق أنفاس البصرة و9 آلاف إصابة بالسرطان

2022/12/16 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن تسجيل تسعة آلاف إصابة بالسرطان بالمحافظة جراء التلوثات البيئية فيما أشارت إلى أن هناك 700 شعلة نفطية منتشرة بالمحافظة.

وقال مدير حقوق الإنسان بالمحافظة مهدي التميمي لـ(بغداد اليوم) إن "حالات السرطان في المحافظة تصل إلى تسعة آلاف إصابة مسجلة، وسط معانات كبيرة، دون أي اكتراث من الجهات المعنية في البصرة والوزارات التي يجب ان تضع هذا الملف بنصب اعينها".

وتابع التميمي ان "هناك موادَ نووية رُفِعَت سابقا، لكن أماكنها تتطلب فحصا، لأننا نتخوف من بقاء الأراضي ملوثة، وعليه ممكن ان تنتشر المواد المسرطنة بالهواء ومن ثم لا بد من اتخاذ اجراءات من الوزرات"، معتبرَا أنه "على رئيس الوزراء متابعة هذا الملف لإنقاذ المواطنين من هذا التلوث الكبير في البصرة"، مشيرا إلى أن "هناك 700 شعلة نفطية منتشرة بالمحافظة".

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