رئيس هيئة النزاهة يتوعد

2022/12/16 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توعد رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، من وصفهم بـ"كبار الفاسدين"، بالملاحقة وتقديمهم إلى العدالة.

ووفقا لبيان أورده مكتبه الإعلامي، وتلقته (بغداد اليوم)، تحدث حنون خلال زيارته لمكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة واللقاء بملاكاته التحقيقيَّة، عن "أهميَّة السعي لإصلاح المنظومة الرقابيَّة؛ لكي تضطلع بالمهام المنوطة بها وفق القوانين النافذة على أتمِّ وجه ودون محاباةٍ أو مُجاملةٍ،"، مُنبِّهاً إلى أنَّ "الفاسدين، سواء كانوا صغاراً أم كباراً، يقترفون الخيانة بحقِّ الوطن ويُخلُّون بواجباتهم التي أقسموا أن يُؤدُّوها بصدقٍ وإخلاصٍ وأمانةٍ".

وفيما لفت إلى "أهميَّة تلمُّس المُواطنين لخطوات الهيئة الجديدة التي تبغي من ورائها تحسين الخدمة المُقدَّمة لهم، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة"، شدَّد على "زيادة وتيرة عمل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، والجد والاجتهاد في عمليَّات التحقيق والتحرِّي، وتقديم الأدلة الناهضة؛ لعرضها أمام القضاء ليقوم الأخير باتخاذ القرارات المُناسبة بحقِّ المُتَّهمين".

وأشار إلى أنَّ "حقوق الناس مُصانة، والهيئة تأخذ بنظر الاعتبار احترام حقوق الإنسان وكرامته حتَّى مع المُتَّهمين، مُقدِّمةً مبدأ المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته"، مُشيداً بـ"ما قامت به فرق الهيئة الميدانيَّة التفتيشيَّة للمستشفيات والسجون لرفع الظلم عن المظلومين ومحاسبة المُقصِّرين".

وأكد "أهميَّة سعي مُؤسَّسات الدولة لإزالة الفقر والبطالة وتردِّي الخدمات التي يتسبَّب الفساد بجزءٍ كبيرٍ منها، مُؤكِّداً السعي لإنصاف الفقراء وحماية حقوقهم، إذ وصفهم بأنَّهم أولُ المُضحِّين".

وبحسب البيان: "تخلَّل زيارة رئيس الهيئة للمُحافظة اللقاء برئيس هيئة استئناف القادسيَّة، وبحث سبل تطوير العمل الرقابيِّ بما يفضي إلى الحد من الفساد ومُحاسبة مُرتكبيه، والإشادة بحالة الانسجام والتنسيق العالي بين الهيئة والقضاء فيما يتعلَّق بإصدار أوامر القبض والاستقدام وسرعة إنجاز القضايا، كما تخللها اللقاء بعددٍ من المحامين في غرفة المحامين، مُشيداً بدور أصحاب هذه المهن ودورهم في الوصول إلى الفاسدين ومُحاسبتهم وتقديم للقضاء العادل".

واختتم البيان بالإشارة إلى أن "جولة القاضي حيدر حنون اشتملت زيارات لذوي شهداء الهيئة وللجرحى"، مُشدِّداً على أنَّ "دماء الشهداء تحدونا لأن نقتصَّ من الفاسدين وأن نحثَّ الجهود؛ من أجل دك أوكارهم وتنظيف مُؤسَّسات الدولة من دنس أفعالهم".

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