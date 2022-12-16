النفط يتراجع مُجدداً دون الـ 80 دولاراً للبرميل

2022/12/16 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط مجدداً دون الـ 80 دولاراً للبرميل بعد أيام من التعافي.

وانخفضت العقود الآجلة من خام برنت أكثر من دولارين قبل الإغلاق اليوم مسجلة 79.19 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة من الخام الأميركي بنحو 1.5 دولار أيضاً مسجلة 74.58 دولاراً للبرميل .

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