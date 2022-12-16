اعتقال (10) متهمين بقضايا ارهابية وتجارة المخدرات في عدة محافظات

2022/12/16 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علنت مديرية الاستخبارات والامن، إلقاء القبض على (10) متهمين وفق قضايا ارهابية وتجارة المخدرات في عدة محافظات.وذكرت المديرية في بيان، أنه”من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات نفذت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع واجبات منفصلة عدة في محافظات ميسان والنجف وبابل”.وأضافت، أن”الواجبات اسفرت عن القاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق احكام المادة (١/4) ارهاب و(8) اخرين بتهم تجارة المخدرات، وقد ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة الاصناف وادوات تعاطي تم مصادرتها واحالة المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص”.

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