رئيس هيئة النزاهة: عازمون على تقديم كبار الفاسدين للعدالة

2022/12/16 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، إن الفاسدين "يقترفون الخيانة بحق الوطن ويجب ملاحقتهم بلا هوادة".

وذكر القاضي حنون خلال زيارته لمكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، بحسب بيان للهيئة، أن "النزاهة عازمة على تقديم كبار الفاسدين إلى العدالة، مهما علا شأنهم، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة"، واصفاً مهمة مكافحة الفساد بـ"الواجب المقدس".

وشدد القاضي حنون على "أهمية السعي لإصلاح المنظومة الرقابية؛ لكي تضطلع بالمهام المنوطة بها وفق القوانين النافذة على أتم وجه ودون محاباة أو مجاملة، منبها إلى أن "الفاسدين سواء كانوا صغارا أم كبارا، يقترفون الخيانة بحق الوطن ويخلون بواجباتهم التي أقسموا أن يؤدوها بصدق وإخلاص وأمانة".

ولفت إلى أهمية أن "يتلمس المواطنون خطوات الهيئة الجديدة التي تبتغي من ورائها تحسين الخدمة المقدمة لهم، والتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز والمساومة".

وأكد القاضي حنون على "زيادة وتيرة عمل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة، والجد والاجتهاد في عمليات التحقيق والتحري، وتقديم الأدلة الناهضة؛ لعرضها أمام القضاء ليقوم الأخير باتخاذ القرارات المناسبة بحق المتهمين"، لافتا إلى أن" حقوق الناس مصانة، والهيئة تأخذ بنظر الاعتبار احترام حقوق الإنسان وكرامته حتى مع المتهمين، مقدمة مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأشاد بما قامت به فرق الهيئة الميدانية التفتيشية للمستشفيات والسجون لـ"رفع الظلم عن المظلومين ومحاسبة المقصرين"، مشيرا إلى "أهمية سعي مؤسسات الدولة لإزالة الفقر والبطالة وتردي الخدمات التي يتسبب الفساد بجزء كبير منها" ومؤكدا السعي لإنصاف الفقراء وحماية حقوقهم، إذ أنهم أول المضحين".

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