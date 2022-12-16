قرار من غراينر حول مستقبلها الرياضي بعد عودتها من الاحتجاز الروسي

2022/12/16 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نجمة كرة السلة الأميركية التي عادت من الاعتقال في روسيا، بريتني غراينر إنها "ممتنة" للعودة إلى الولايات المتحدة وتخطط للعب كرة السلة مرة أخرى الموسم المقبل لصالح فريق "فينيس ماركوري".

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