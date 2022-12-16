2022/12/16 | 22:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن الأمن العام الأردني، الجمعة، إيقاف منصة “تيك توك” عن العمل...

ظهرت المقالة الاردن يوقف منصة تك توك بعد اتساع التظاهرات أولاً على المسلة.

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