2022/12/16 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط مجدداً دون الـ 80 دولاراً للبرميل بعد أيام من التعافي.وانخفضت العقود الآجلة من خام برنت أكثر من دولارين قبل الإغلاق اليوم مسجلة 79.19 دولار للبرميل.وتراجعت العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دون الـ 80 دولاراً ..



تراجع اسعار النفط مجدداً المركز الخبري الوطني.

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