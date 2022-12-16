الأردن تُعلق منصة “تيك توك” في البلاد

2022/12/16 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، اليوم الجمعة، تعليق عمل منصة “تيك توك” في البلاد، بعد إساءة استخدامها.وقالت الوحدة، في بيان، اطلع عليه/ المركز الخبري الوطني/إن “منصة “تيك توك” لم […]

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