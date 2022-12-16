تغيير يطرأ على موعد احدى مباريات الدوري الممتاز

2022/12/16 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرأ تغيير في موعد احدى مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز لكرة القدم.وذكر الاتحاد في بيان أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، قررت تغييرَ موعد مباراةِ النفط ونفط البصرة ضمن الجولةِ الحادية عشرة من مُنافساتِ الدوري المُمتاز”.وبين أن “الموعد تغير من يوم الاثنين الموافق (19/12/2022) إلى يوم الثلاثاء الموافق […]

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