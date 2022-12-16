7 مصارف وراء اختلال أسعار صرف الدولار في الاسواق-عاجل

2022/12/16 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر اليوم الجمعة، اسباب تذبذب وارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "بعد أن كان 42 مصرفا يشارك في مزاد بيع العملة في البنك المركزي تم استبعاد 7 مصارف من المزاد جراء الضغوط الأميركية على البنك المركزي العراقي بسبب الفساد وتبيض الأموال".

وأشار إلى "تشديد الرقابة على المصارف الـ 35 المشاركة في المزاد الآن لتداعيات الأمر على سمعة البنك المركزي العراقي والثقة به على المستوى الدولي".





وأوضح كوجر، أن "انخفاض سعر النفط بمقدار 20 دولاراً للبرميل، هو سبب آخر يدفع الحكومة الجديدة بأن لاتكون جادة في ضبط سعر الصرف، لأنها قطعت وعوداً للمواطنين".

واعتبر أن "زيادة 50 ديناراً على سعر صرف الدولار الواحد، سيشكل مبلغاً كبيراً في موازنة تتراوح بين 70 – 80 دولار، وهو أمر يصب في مصلحة الحكومة لأنها لا تستطيع رفع سعر الصرف رسمياً، بعدما وعد رئيس الوزراء في وقت سابق بتخفيضه، فيما تتجه الأطراف المشكلة للحكومة لخوض انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف، أنه "في السابق كانت هناك فوضى والكثير من الفساد في بيع الدولار، وقدمت مصارف وثائق مزورة، واستغل بعض الأشخاص والأحزاب هذا الأمر".

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