مكتب السوداني يخاطب مجلس الخدمة الاتحادي بشأن

2022/12/16 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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خاطب مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مجلس الخدمة الاتحادي بشأن "الخريجين القدامى".

وأظهر كتاب صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء إحالة موضوع "الخريجين القدامى" إلى مجلس الخدمة الاتحادي لغرض انصافهم.

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