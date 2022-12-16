(بغداد اليوم) تنشر الأسماء الفائزة بالتعيينات بصفة عقود في بغداد

2022/12/16 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، الأسماء الفائزة بالتعيينات بصفة عقود، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لعدد من الاختصاصات.

ودعت المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) "المدرجة اسماؤهم، مراجعة ديوان محافظة بغداد لمدة يومين، لغرض إجراء المقابلة والإختبار، وفق ما معلن سابقاً".

وبينت: "بإمكان المتقدمين الآخرين من ضمن الإختصاصات المذكورة، تقديم الاعتراضات إلى محافظة بغداد لغاية يوم الاثنين المقبل الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢، علماً أن اللجان المعنية تزاول عملها في أيام العطل الرسمية".

أدناه قوائم بأسماء الفائزين بالتعيينات:

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