2022/12/16 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، غضب أنصار حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة التي تروج لنظرية المؤامرة والمؤيدة له، بعد الإعلان عن عزمه إطلاق سلسلة من بطاقات التداول الرقمية "NFT" تحمل صوره في شكل "أبطال خارقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهر بصورة "بطل خارق".. ترامب يثير انتقادات أنصار "كيو أنون" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهر بصورة "بطل خارق".. ترامب يثير انتقادات أنصار "كيو أنون" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).