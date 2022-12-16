الاتحاد الأوروبي يصدر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

2022/12/16 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسميًا حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا.وتشتمل قائمة العقوبات الجديدة على وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.ويتم تجميد أصول الأشخاص […]

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