الرباع أحمد مصطفى يمنح ذهبية جديدة للعراق

2022/12/16 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز الرباع العراقي أحمد مصطفى، اليوم

الجمعة، ميداليته الذهبية الثانية في

بطولة العالم (فزاع) لفئة الشباب،

المقامة حاليا بمدينة دبي الإماراتية.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية

للرباع العراقي، بعد

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