القبض على 50 اجنبيا مخالفا في البصرة

2022/12/16 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاحوال المدنية في

البصرة، الخميس، إلقاء القبض على 50

اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة في

المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان صحفي ان "قسم

شؤون الاقامة تمكن من القاء القبض على

خمسين اجنبياً مخ

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