مدرب كرواتيا: منتخب المغرب فاجأ الجميع.. ويذكرنا بأنفسنا

2022/12/16 | 23:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، بمنتخب المغرب قبل مواجهة الفريقين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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