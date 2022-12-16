2022/12/16 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي عهد بريطانيا يمنح طبيباً عراقياً رتبة ضابط في الإمبراطورية لندن – الزمان منحت بريطانيا طبيباً من أصل عراقي، رتبة ضابط في الامبراطورية البريطانية، تقديراً للمجهودات الطبية والعلاجية التي قدمها خلال مسيرته العلمية الطويلة ، فقد منح الامير وليم ولي العهد أمير ويلز قلعة وندزر، البروفسور الدكتور علي صادق جواد، استاذ امراض المفاصل والعظام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي عهد بريطانيا يمنح طبيباً عراقياً رتبة ضابط في الإمبراطورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي عهد بريطانيا يمنح طبيباً عراقياً رتبة ضابط في الإمبراطورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).