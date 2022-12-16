2022/12/16 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تعد إرتفاع سعر الصرف مؤقّتاً وتقرنه بآلية مزاد العملة إقتراح صرف رواتب المتقاعدين بالدولار وتشديد الرقابة على حوالات الخارج بغداد – قصي منذر اقترح خبير اقتصادي ،على الحكومة صرف رواتب المتقاعدين بالدولار من اجل انعاش الاسواق المحلية بحسب العرض والطلب، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على حولات الخارج.وقال الخبير طه الضيف في بيان […]

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