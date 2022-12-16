2022/12/16 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجم يتفق مع وزيرين أردنيين على تعزيز التعاون الثنائي بغداد وعمّان تبحثان التكامل في مجالي الصناعة والإقتصاد بغداد – ابتهال العربي اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وفد حكومي أردني يضم وزيرا الصناعة والتجارة يوسف محمود الشمالي والطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة ، على تحقيق التكامل في مجالي الصناعة والاقتصاد .وقال بيان تلقته […]

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