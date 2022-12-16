وفاة مرجع ديني بارز في ايران

2022/12/16 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي المرجع الديني الإيراني البارز محمد صادق الحسيني الروحاني، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

وكتب الشيخ مصطفى مصري العاملي الوكيل العام للمرجع، نعيًا بحق المرجع الروحاني، قائلًا: "ننعي إلى بقية الله الاعظم أرواحنا فداه والى الامة الاسلامية عامة، واتباع مدرسة اهل البيت خاصة رحيل عالم فذ نذر حياته لخدمة علوم اهل بيت الرسالة".

واضاف: "لقد ارتحل عصر اليوم الجمعة إلى بارئه ولملاقاة اجداده الطاهرين، آية الله العظمى المرجع المجاهد الذي بذل حياته المديدة الزاخرة بالعلم والعطاء والصبر والتضحية والفداء، السيد محمد صادق الحسيني الروحاني".

وتابع: "لقد ثلم بفقده ثلمة كما قال الامام الصادق عليه السلام: إِذَا مَاتَ اَلْعَالِمُ ثُلِمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ يَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ".

وبين انه "سيتم الإعلان عن مراسيم التشييع في وقت لاحق".

وكان الروحاني من أبرز المراجع الذين شاركوا في محاربة النظام الإيراني في فترة الحكم البهلوي والمساهمة بشكل بارز في الثورة الإسلامية الإيرانية.

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