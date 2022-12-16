2022/12/16 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات ضبط بحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو مخدرات في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو مخدرات في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).