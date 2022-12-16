بعد خسارته أمام فرنسا.. فيفا يزف بشرى كبيرة للمغرب وقرار رسمي تم اتخاذه

2022/12/16 | 23:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خروج المغرب من مونديال قطر بخسارتها

امام فرنسا، أحدث موجة أخذ ورد ولاقى

ردوداً غاضبة على حكم المباراة

المكسيكي راموس،

حيث اعتبر الجميع أن الحكم قد ظلم

المنتخب المغربي، وحرمهم ركلتي جزاء،

وطالب الجمي

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