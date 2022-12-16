الخلاف بين إيرباص والخطوط القطرية يدخل منعطفا جديدا

2022/12/16 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدى الخلاف المتعلق بأضرار في طلاء السطح ونظام الحماية من الصواعق في طائرات إيه350، التي أوقفت قطر عملها، إلى حرب علنية بين اثنين من أكبر اللاعبين على ساحة الطيران العالمية وتسبب في إلغاء طلبيات كبرى في تحرك لا سابق له.

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