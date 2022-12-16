2022/12/16 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر” إثارة الجدل بتعليق حسابات بعض الصحفيين، وسط ردود فعل عنيفة.وأثار تعليق شركة “تويتر” غير المسبوق لحسابات خمسة صحفيين على الأقل، بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك مالك الموقع، رد فعل سريع من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحفية في جميع […]

ظهرت المقالة “تويتر” لا يهدأ..



غضب عالمي بعد تعليق إيلون ماسك حسابات صحفيين أولاً على ايرث نيوز.

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