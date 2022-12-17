2022/12/17 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h7SlDeovqSs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمار يوسف: في الوقت الذي قاطع فيه البعض العملية السياسية تصدى الحزب الإسلامي لتمثيل المكون السني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمار يوسف: في الوقت الذي قاطع فيه البعض العملية السياسية تصدى الحزب الإسلامي لتمثيل المكون السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).