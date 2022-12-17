بوتين يدعم مقترح إردوغان لإقامة آلية تنسيق روسية تركية سورية

2022/12/17 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬انقرة‭- ‬الزمان كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬روسيا‭ ‬باقتراح‭ ‬تركي‭ ‬لعقد‭ ‬آلية‭ ‬ثلاثية‮»‬‭ ‬تشمل‭ ‬سوريا‭ ‬أيضا‭ ‬ولا‭ ‬تستبعد‭ ‬عقد‭ ‬اللقاء‭ ‬المرجح‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬التركي‭ ‬والسوري،‭ ‬فيما‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‮»‬‭.‬‮ ‬ فيما‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬رئيسي‭ ‬جهازي‭ ‬المخابرات‭ ‬التركي‭ ‬والسوري‭.‬ ونقلاً‭ ‬عن‭ ‬نائب‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ […]

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