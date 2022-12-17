المغرب‭..‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الهوية

2022/12/17 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ للمغرب‭ ‬أن‭ ‬يفخر‭ ‬بالمنجز‭ ‬الكبير‭ ‬لمنتخبه‭ ‬الكروي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الشعور‭ ‬بالإحباط‭ ‬لعدم‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يقال‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬مظالم‭ ‬التحكيم‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬وشابها‭ ‬ما‭ ‬شابها‭.‬ ولايزال‭ ‬للمغرب‭ ‬مباراة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الثقة‭ ‬وتكريس‭ ‬المنجز،‭ ‬إلا‭ ‬انّها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لعبة‭ ‬مدتها‭ ‬تسعون‭ ‬دقيقة‭ ‬تخضع‭ […]

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