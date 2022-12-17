وزير‭ ‬المالية‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬ تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬وسلبية تنتظر‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬

2022/12/17 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​‭ ‬القاهرة‭ ‬تتطلع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬،منها‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لاستخدام‭ ‬تلك‭ ‬التحويلات‭ ‬لسد‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تكدسا‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ […]

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