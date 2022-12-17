2022/12/17 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة تتطلع للحصول على 5 مليارات دولار القاهرة -مصطفى عمارة أكد مصدر بوزارة المالية أن الدولة المصرية تسابق الزمن للحصول على مبلغ 5 مليارات دولار قبل نهاية هذا العام ،منها ثلاثة مليارات من البنك الدولي لاستخدام تلك التحويلات لسد احتياجات السوق لاسيما أن هناك تكدسا في السلع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ لم يتم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية المصري لـ (الزمان): تأثيرات إيجابية وسلبية تنتظر الموازنة العامة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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