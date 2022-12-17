2022/12/17 | 01:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور: تفجير يستهدف منزل الناشط ضرغام ماجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/17 | 01:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: تفجير يستهدف منزل الناشط ضرغام ماجد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: تفجير يستهدف منزل الناشط ضرغام ماجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).