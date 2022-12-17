2022/12/17 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنفاق العسكري الأميركي..الأعلى في العالم

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