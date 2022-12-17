2022/12/17 | 02:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تسعى قوى سياسية الى تخويل النواب بممارسة مهام مجالس المحافظات، التي...

ظهرت المقالة تحذيرات: انتخابات مجالس المحافظات قد تكون خدعة لتجنب الانتخابات المبكرة أولاً على المسلة.

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