الولايات المتحدة تعيد ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط

2022/12/17 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت وزارة الطاقة الأميركية مناقصات شراء نفط لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذهب الأسود التي استعملتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن بكثافة لأكثر من عام بهدف خفض أسعار البنزين.

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