2022/12/17 | 03:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xkez72DiTRQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجوزاء: 2023 سنة التجدّد والإنطلاق بحريّة !) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجوزاء: 2023 سنة التجدّد والإنطلاق بحريّة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).