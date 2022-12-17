مسقط رأس ميسي يتحول إلى مزار

2022/12/17 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواجه المنتخب الأرجنتيني مع حامل اللقب الفرنسي في قطر الأحد، حيث يتصاعد القلق والآمال بأن تكون هذه المباراة التي يحقق فيها اللاعب ليونيل ميسي لقبه المفقود في حياته المهنية بالفوز بكأس العالم.

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