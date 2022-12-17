قتلى في إطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو

2022/12/17 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات إن طالبان قتلا وأصيب مراهقان آخران في إطار نار الجمعة وقع قرب مدرسة ثانوية في مدينة ويست سايد بولاية شيكاغو.

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